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İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla askerlerle birlikte girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Yükekova’da bulunan Evliya Üst Bölgesi’ndeki askerlerle birlikte girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Yükekova'da bulunan Evliya Üst Bölgesi'ndeki askerlerle birlikte girdi.


Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Bakan Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kurum amirleri ve partililer ile birlikte ilk olarak Dalya Üs Bölgesinde ateşli silah yaralanması sonucu Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile birlikte ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Evliya Üst Bölgesine geçen Bakan Soylu, yeni yılı askerlerle geçirdi. Burada cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlere yeni yıl mesajını dinletti.

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