İçişleri Bakanı Yerlikay'a Hakkari'de sevgi seli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaret ettiği Hakkari'de vatandaşların sevgi seli ile karşılandı. Bakan Yerlikaya yer yer yürümekte zorluk çekti.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya, Hakkari Valiliği önünde vali yardımcıları, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Cumhuriyet ve Bulvar Caddeleri üzerinde esnafı ziyaret eden Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi. Yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşayan Bakan Yerlikaya, ziyaret ettiği bir kuyumcu dükkanında ise yaşlı kadın ile sohbet ederek ellerinden öptü. Yaşlı kadının beğendiği yüzüğü alarak kendisine hediye eden Bakan Yerlikaya, girdiği çiğköfte dükkanında da basın mensuplarına çiğköfte ikram etti.

Açık havada vatandaşlarla birlikte çay içen Bakan Yerlikaya, kent merkezini yoğun ilgiden dolayı gezmekte zorlandı. Bir tavuk dürümcüyü de ziyaret eden Bakan Yerlikaya, çocuklara dürüm ikram etti. Daha sonra valiliğe geçerek şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, Vali Akbıyık ile görüştü.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Jandarma Komutanı Çoşkun Sel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Köroğlu, Talha Battal, Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci eşlik etti.