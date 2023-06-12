İçişleri Bakanı Yerlikaya Yüksekova'da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Akdaş, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve il protokolü tarafından karşılandı. Deprem bölgesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya'nın son rotası Yüksekova ilçesi oldu. Bakan Yerlikaya, Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. İlçe çarşı merkezini gezerek esnaf ve vatandaşın istek ve taleplerini dinleyen Bakan Yerlikaya, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Bakan Yerlikaya ve beraberindekilerin esnaf ziyaretine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Esendere Belde Belediye Başkanı Dirbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan ve ilçe protokolü eşlik etti.