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İçme suyu kaynağının üzerine çığ düştü, şehir susuz kaldı

Hakkari’de içme suyu kaynağının üzerine çığ düşmesi sonucu birçok mahalleye su verilemiyor.

Hakkari'de içme suyu kaynağının üzerine çığ düşmesi sonucu birçok mahalleye su verilemiyor.


Otluca köyü Golan mevkii Şeyh Musa Deresi üzerinde bulunan su alma yapıları üzerine çığ düşmesi sebebiyle kentte 1,5 gündür su akışı sağlanamıyor. Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahalleye içme suyu verilemezken, çalışmaların tamamlanmasıyla kente yeniden su verileceği belirtildi.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, doğal afetlerden dolayı kentin birçok mahallesine su verilmediğini belirttiler.

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