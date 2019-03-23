İGEDER öğretmen yetiştirmeye devam ediyor

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), “Öğretmen Akademi Çalışmaları'' kapsamında öğretmenlere yönelik atölye çalışmalarına devam devam ediyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmetçi eğitim kapsamında ilçeler de dahil şu ana kadar yaklaşık bin öğretmene atölye çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalarda "Etkinliklerle Değerler Eğitimi, Liderlik ve Takım Yönetimi , Akıl ve Zeka Oyunları, Etkili Sınıf Yönetimi" gibi bol etkinlikli ve uygulamalı çalışmaların yapıldı.

“Öğretmen hem yetişiyor hem de yetiştiriyor''

Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü ve İGEDER Sorumlusu Oktay Kızılkaya, “İGEDER'i Hakkari'de buluşturan ve aynı zamanda derneğin ilimizdeki baş koordinatörü olan İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Bilal Gür'e şükranlarımı sunuyorum. Bizler bulunduğumuz yerlerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve öğretmen arkadaşlarımızın gündemine ‘'Nesil endişesi'' gibi bir sorumluluk duygusunu getirmeye çalışıyoruz. Bizler eğitimci olarak sadece sınıfımızdaki öğrencilerden ve kendi çocuklarımızdan değil, bütün çocuklar öğretmenlerimizin eğitiminden geçtiğine göre, tüm toplumdan sorumluyuz. Toplumda yanlış giden bir durum olduğunda ‘acaba ben nerede yanlış yaptım' diyebilmeliyiz. Bunu diyebilmek için sorumluluk kapsamını çok iyi bilmeli, neslimizin güzel devam etmesi için gayret içinde olmalıyız” dedi

Yaptıkları bu eğitimlerde, öğretmenlerle sorumluluklarını konuşarak, çocuklara nasıl daha faydalı olunabilir ve etkinlikler yaparak uygulatarak göstermeye çalıştıklarını ifade eden Kızılkaya, “Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi tek kanatlı değil, çift kanatlı eğitim" yani bir elinde bilim ve fen, diğer elinde ahlak olan bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklara, ahlak konusunda örnek olmalı ve onların ahlâkî boyutta da mertebeler kat etmiş ve ahlakla yoğrulmuş doktorlar, mühendisler veya sanatkarlar olmasını sağlamalıyız.Bu konuda dertli olmanın bir görev olduğunu , bu görevi hep beraber göğüslememiz gerektiğini öğretmenlerimize hatırlatıyoruz. Nurettin Topcu'nun dediği gibi “Gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasındaki fark bir avuç yetişmiş insandır. Onun için benim öğretmenim bu eğitimlerle yetişirken, toplumunu da yetiştirecektir. Formatör eğitmenlerimize ve katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Katılımcılar eğitimden memnun

Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programın sorumlusu Ayşegül Cahide Selvi ve eğitimciler, eğlenerek vakit geçirdiklerini, eğitime farklı bir pencereden bakmayı, etkinlik yapmanın çok faydalı olduğunu, bu tür etkinlikler olduğunda eğitimlere severek katıldıklarını ifade etti.

Eğitimler, İGEDER Formatörlerinden, Liderlik ve Takım Yönetimi Engin Yurtalan, Etkili Sınıf Yönetimi Ali Şenol tarafından verildi. Formatörler, atölye çalışmaları yapmak üzere Yüksekova'ya hareket ettiler.