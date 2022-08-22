İHA muhabirinden tayini çıkan Vali Yardımcısı Kılıç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari muhabiri ve Küresel Gazeteciler Konseyi Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş, Muğla Yatağan Kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Güler yüzlü ve mütevazi kişiliği ile Hakkarililerin gönlünde taht kuran Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, yayınlanan kaymakam ve vali yardımcısı kararnamesi ile Muğla Yatağan Kaymakamlığına atandı. Normal görevinin yanında sorumlu olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevini de en iyi şekilde yürüten ve ihtiyaç sahibi ailelerin duasını alan Vali Yardımcısı Kılıç'a ziyaretler sürüyor.

İHA Muhabiri Feyzullah Taş da, Vali Yardımcısı Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Taş, “Yaklaşık 2 yıl önce Hakkari'de göreve başlayan vali yardımcımız, normal görevinin yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevini de en iyi şekilde sürdürdü. Şehit aileleri başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine misafir oldu, ailelerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Sizlere ilettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin durumunu anında değerlendirerek gereğini yaptınız. Hakkari halkı sizden çok memnun. Yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı yöre halkı adına size teşekkür eder, yeni görevinizde başarılar diliyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Kılıç ise Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, yöre halkının cana yakın ve misafirperver olduğunu belirterek, ziyaretinden dolayı Gazeteci Taş'a teşekkür etti.