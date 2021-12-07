İki sırt çantasında 20 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sınır hattında yurda girmeye çalışırken fark edilen 2 şahıs İran tarafına kaçarken bıraktıkları iki sırt çantasında toplam 20 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile koordineli olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6 Aralık 2021 günü Yüksekova ilçesi Esendere beldesi sınır hattında 2 kaçakçı şahıs yurt içine girme aşamasında tespit edilmiş ve sınır hattında alınan tedbirler nedeniyle 2 adet sırt çantasını atarak İran tarafına kaçmıştır. Ele geçirilen sırt çantalarında 20 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.