İki ülke arasında Güneş tutulmasını kayda aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'gezgin öğretmen' ve 'doğa gözlemcisi' olarak tanınan Ümit Bartın, Türkiye ve Irak arasında bulunan Dağlıca bölgesinde Güneş tutulmasını anbean kaydetti.

Tüm Türkiye'de olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar meraklı gözleri gök yüzünde yaşanan doğa olayına çevirdi.

Yüksekova'da 'gezgin öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın, parçalı Güneş tutulmasını ekipmanlarıyla kayda aldı. Yüksekova'nın Dağlıca bölgesine giden Ümit Bartın, "Burada Güneş'in çok iyi bir şekilde görüntülenebileceğini ve bu olaya böyle bir ortamda daha iyi odaklanıp şahit olabileceğimi düşünerek Dağlıca bölgesine geldim. Saatlerimiz 12.40 gösterdiğinde hemen kamera ekipmanlarımla bu doğa olayını görüntülemeye başladım. Güneş yavaş yavaş üst taraftan kapanıyordu ve saatlerimiz 2'ye doğru gittiğinde yüzde 40 kadar kapandı neredeyse. Bu olayı görüntüleyebildiğim için çok mutluyum. Birebir anbean görüntüleyebildim" dedi.