İkizlerin kayak keyfi

İzmir'den Hakkâri'ye tahini çıkan öğretmenin ikiz çocukları kayak keyfini doyasıya yaşadı.

Alp ve Eren Korkmaz isimli ikizler, ilk kez kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Hakkâri'de 5 yıldır görev yapan Esra ve Ertuğrul Hakan Korkmaz çiftinin ikizleri kayak merkezinin ilgi odağı oldu. Öğretmenlik mesleğinin yanında futbol hakemliği de yapan ve yeşil sahalarda tüm takımların gönlünü kazanan Ertuğrul Hakan Korkmaz, Hakkâri ve kayak merkezini herkesin gelip görmesini istedi. Korkmaz, "2017 yılında İzmir'den Hakkâri'ye tayinimiz çıktı. Sıcak bir iklimden soğuk bir iklime geldik. Hakkâri'nin kışı çetin geçer ama insanları o kadar sıcak ki anlatamam. Eşim ve ikizlerimle beraber bu kış ilk kez kayak merkezine geldik. İnanın çocuklarımı oradan getirmekten çok zorlandık. Çocuklar orayı çok sevdi. Hakkâri çok güzel bir şehir, insanları çok misafirperver ve cana çok yakın. Kayak merkezi Hakkâri için büyük bir zenginlik, bizler de yaz tatilinde İzmir'e ya da farklı illere gittiğimizde Hakkâri'nin güzelliklerini, misafirperverliklerini ve kayak merkezinden bahsediyoruz” dedi.