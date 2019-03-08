İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı, kadın personele gül dağıttı

Hakkari Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, milli eğitimde görevli kadın personele gül dağıtarak 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, milli eğitimde görevli kadınlara tek tek gül dağıttı. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayan Canlı, “Tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Kadınlarımız aileye, topluma istikamet verenlerdir. Kadınlarımız neslimizin mimarı, yuvalarımızın yapıcısı ve evlatlarımızı bize hediye eden annelerimizdir. Tüm bu duygularla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bizlerde öncelikle kurumumuzda birlikte çalıştığımız kadınlarımızla kutlamak istedik. Bayan çalışanlarımızın mutlu olduklarını görmek, bizleri de hayli sevindirdi. Tüm bu duygularla öncelikle kurumumuzda birlikte çalıştığımız kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.