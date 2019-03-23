İller İdaresi Genel Müdürü Çelik Hakkâri'de

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Daire Başkanı Mehmet Özer, 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik yolları toplantısına katılmak üzere Hakkari'ye geldi.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Daire Başkanı Mehmet Özer, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundular. Burada konuşan Vali Akbıyık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü ve ekibi bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldiklerini söyledi. Vali Akbıyık, ”Bu incelemelerden biride şuanda içinde bulunduğumuz 112 Acil Çağrı Merkezi altyapısını hemen hemen tamamladık ve inşallah önümüzdeki hafta açılışına yapacağız. İldeki tüm birimlerin çağrı merkezi burada olacak. Vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verecekler. Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Hakkari halkı hizmet ve yatırım ve yapılan projelerle anılıyor şiddetle anılmıyor. Bütün bu hizmetlerin yapılmasında Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ise, inşallah gelecek hafta 112 Acil Çağrı Merkezinin açılışı yapılacaktır. Ekipler gelip ilk başta itfaiye olmak üzere tek çağrı merkezi yönlendirme sürecini başlatmış olacaklar. Akabinde sağlık müdürlüğü, emniyet, jandarma birimleri burada göreve başlayacak tek elden entegrasyon sağlanacak. Aynı zamanda burası valimizin destekleriyle güvenlik acil durum merkezi olarak da hizmetlerini yürütecek. Ayrıca Hakkari'de güvenlik yolları ve güvenlik duvarları ekipmanları devam eden süreçleri hakkında valimizden bilgi aldık. Destek vermek için sayın bakanımızın talimatı ile buradayız” dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekilerle daha sonra çarşı merkezinde ziyaretlerde bulunarak Valiliğe geçtiler. Valilik şeref defterini imzalayan Genel Müdür Çelik'e Vali İdris Akbıyık, tarafından Hakkari yöresel kilimi hediye edildi.

Daha sonra Vali İdris Akbıyık Başkanlığında İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Daire Başkanı Mehmet Özer ve protokol üyelerinin katılımı güvenlik yolları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Burada toplantı hakkında kısa bilgi veren Vali Akbıyık, ”İlimizde İl Özel İdaresinin yaptığı 28 adet, karayolarının yaptığı 10 adet güvenlik yolları projesi durumunu değerlendirmek üzere toplantı yapıyoruz. Ayrıca İran Esendere tarafında 43 kilometre sınır güvenlik yollarımız var bunları görüşmek üzere bir araya geldik” dedi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.