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İneklerin Nehil Sazlığı'nda otlaması Afrika'yı aratmadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ineklerin Nehil Sazlığı’nda otlamaları Afrika’yı aratmayan görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineklerin Nehil Sazlığı'nda otlamaları Afrika'yı aratmayan görüntüler oluşturdu.


Yüksekova ilçesinde ineklerin Nehil Sazlığı'na yakın alanda su içinde otlaması Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı. İneklerin mandalar gibi suya girdiklerini belirten Ayhan Çelik, “2 haftadır havalar çok güzel. Biz de 6 ayın sonunda hayvanlarımızı ahırdan çıkartmaya başladık. Şu an ovada inekleri otlatıyoruz. İneklerimiz şu an sudaki taze otu yiyor. Güzel manzaralar da oluşturmuş şekilde. Afrika'yı aratmayan görüntüler olmuş. Akşama kadar burada hayvanlarımızı otlatıyoruz” dedi.

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