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İnşaat işçilerinin Ramazan mesaisi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçede etkili olan sıcak havaya rağmen oruçlarını aksatmadan tutan inşaat işçileri, bu sayede evlerine ekmek götürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçede etkili olan sıcak havaya rağmen oruçlarını aksatmadan tutan inşaat işçileri, bu sayede evlerine ekmek götürüyor.


İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binada çalışan işçiler, oruç halleriyle kızgın güneş altında çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır oruç ibadetini aksatmadan yerine getirdiklerini dile getiren Mesut Kaval, “2016'dan beri inşaattayız. Sabah başlayıp akşama kadar çalışmak çok zor. Saat 07.00'de başlıyoruz, 18.00'de paydos ediyoruz. Güneşin altında ekmek için çalışmak zorundayız. Tabii ki bu güneş altında sabahtan akşama kadar çalışmak zor oluyor. Başka iş yok. Güneş altında ekmek kazanmak zor oluyor. Bu bizim mesleğimiz. Geceleri çalışamıyoruz, sıkıntı oluyor” dedi.


Barış Özses ise çalışmak zorunda olduklarını belirterek, “Yüksekova'nın şartları belli. Akşamları da çalışamayız. Ne kadar zor olsa da orucumuzu da yemek istemiyoruz. Elimizden geldikçe oruçlarımızı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

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