Irak sınırında çeltik hasadı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yıllardır çeşitli nedenlerden dolayı istenilen seviyede ekilemeyen çeltikten bu sene elde edilen hasat çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Çukurca ilçesinde bu yıl ata tohumuyla ekilen tarlalardaki çeltik hasadı başladı. Çiftçilerden Arif Dervişoğlu (52), yıllardır birçok kişinin tarlalarını ekemediğini belirterek, “Bu yıl ilçede bulunan birçok çiftçi arkadaşımız tarlalarını ekme kararı aldı. Bizlerde dedelerimizden kalan ata tohumu ile tarlalarımıza çeltik ektik. Suların bol olmasıyla beraber hamdolsun güzel hasat elde ettik. Bu yılın ilk ürününü elde etmenin sevinciyle oynayarak karşıladık. Ürünümüz bereketli olduğu için çok mutluyuz” dedi.

Çiftçi Rıfat Karanfil (47) ise çeltik ekiminin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, “Öncelikle havanın çok sıcak ve suyun bol olması gerekmektedir. Çünkü çeltik filizlenene kadar hep suyun içinde kalıyor. Çeltik filizlenip başaklarını verdiğinde belli bir süre sonra başakları olgunlaşır ve biçilme durumuna gelir. Daha sonra imece usulü ile hep birlikte oraklarla ürünü tarlalardan biçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Karanfil, biçilen ürünlerin tarlanın ortasında toplanıp başakların sapından ayrılana kadar üstesinden traktör geçtiğini ifade ederek, “Sapları ayrıldıktan sonra elde edilen ürün kurutulup temizlenerek değirmene götürülüp pirinç haline getirilir. Sonrada afiyetle sofralarımızda yer alır” diye konuştu.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dürdar da, ilçede özellikle ata tohumu ekilmesine çok önem verdiklerini belirterek, “Çünkü ürünlerimizin doğal olması bizim ilçedeki çiftçiler için en önemli kriterdir. Bununla birlikte çiftçilerimizin ekilen ürünün kaymakamlığımızın bünyesinde oluşturulan Zap markası adı altında alım garantisini veriyoruz. Burada gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra paketlenip Türkiye'nin her noktasına ulaştırıyoruz. Belediye olarak çiftçilerimizin bu yıl tarım alanındaki sulama kanallarının onarılması için çalışma başlattık. Büyük bir kısmını onararak tarım arazilerindeki sulama eksiğini çözüme kavuşturduk. Su olursa ekinler bereketli olur, o zaman çiftçimizin de yüzü güler. Belediye olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.