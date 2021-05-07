Irak'ın kuzeyinde trafik kazası geçiren Hakkarili genç ambulans uçak istiyor

Irak'ın kuzeyindeki Dohuk kentinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Hakkarili Erkan Yusuf'un ailesi, çocuklarının ülkesinde daha iyi koşullarda tedavi görmesi için ambulans uçak talebinde bulundu.

Dohuk kentinde 16 Nisan 2021 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Hakkari'nin Üzümcü köyü nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki Erkan Yusuf, 20 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık koşullarının ve tıbbi cihazların yetersizliği nedeniyle hastanede entübe bir şekilde tedavi edilen Yusuf'un daha iyi koşullarda tedavi görüp sağlığına kavuşması için ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi isteniliyor.

Maddi imkansızlıklardan ötürü Yusuf'u Türkiye'ye getiremeyen ailesi yetkililerden ambulans uçak talebinde bulundu. Yusuf ailesi, “Çocuğumuz Dohuk'ta geçirdiği trafik kazası neticesinde Beroşk Hastanesinde 20 gündür yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Durumu gün geçtikçe kritik seviyeye ulaşıyor. Çocuğumuzun yaşaması için tek çare ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesidir. Türkiye'ye getirilirse daha iyi koşullarda tedavi göreceğine inanıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayı ve önümüzdeki Kadir Gecesi hürmetine çocuğumuzun ölmemesi için ambulans uçak gönderin” ifadelerini kullandı.

Irak'ta sağlık koşulları ve tıbbi cihaz yetersizliğinden dolayı çocuklarının iyileşemediğini aktaran Yusuf Ailesi, evlatlarının göz göre göre ölüme terk edilememesi için Türk makamlarından ve özellikle Hakkari Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere AK Parti Milletvekili Husret Dinç, İl Başkan A. Muttalip Özbek'ten ambulans uçak istedi.