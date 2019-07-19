Iraklı turizmcilerden Başkan Dündar'a ziyaret

Kuzey Irak'ın Duhok Turizm Müdürü Dındar Mahfodh, beraberindeki heyetle Hakkari'nin Çukurca Belediyesini ziyaret etti.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçeyle ilgili bilgi aldı. Üzümlü Sınır Kapısının hafta sonları dahil hizmet vermeye başlamasıyla beraber Iraklı vatandaşların daha sık ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Dündar, Çukurca'nın yerli ve yabancı turistlere kapılarının açık olduğunu dile getirdi.