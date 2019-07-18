Iraklı turizmcilerden HATSO'YA ziyaret

Kuzey Irak'ın Dohuk kentinde faaliyet gösteren turizmciler, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasını (HATSO) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, sınır kapılarının gelişmesi ve altyapı sorunlarının çözülmesi ile birlikte Irak'ta ciddi turist akımı başladığını belirtti. Taş, "Hakkari ve Duhok'un akraba olan iki kent ve bu kentler geliş gidişlerle daha çok bütünleşecek. Hakkâri'nin tanıtımına çok ciddi katkı sunacak bu geliş ve gidişler. Bugün Duhok Turizm Müdürü Dindar Mahfodh ve 10 turizmciyi odamızda ağırlamaktan mutluyuz. Hakkari ile Duhok arasında ekonomik ve sosyal anlamada ciddi gelişmeler için adım atacağız” dedi.

Ters Lale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Zirek ise, Van'dan Hakkari üzeri Erbil'e ve Duhok'a günlük olarak yolcu taşımacılığı yaptıklarını ifade etti. Zirek, "Irak'ta bulunan seyahat acenteleri ile bir süre önce bir araya geldik. Üzümlü Sınır Kapısından Hakkari üzerinden Van'a tur düzenlemek istediklerini söylediler. Turizmle uğraşan insanları Hakkari'ye davet ettik. Bizi ziyaret eden turizmcileri Van'a götüreceğiz. Hakkari ve Van ilinin tanıtımı için elimizde geleni yağacağız" diye konuştu.