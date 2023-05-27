Irak'tan dönen genç iş adamı, Cilo Dağı eteklerinde 100 dönümlük alana patates ekimine başladı

HAKKARİ (İHA) – Irak'tan dönen iş insanı Taner Onat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cilo Dağı eteklerinde 100 dönümlük alanda patates üretimine başladı.

Yıllardır Irak'ta mobilyayla uğraşan iş adamı Taner Onat, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirge'nin bölgede başarılı işler yaptığını öğrenmesi üzerine memleketine dönmeye karar verdi. Memleketine dönen Onat, Yüksekova Ziraat Odası ile beraber köyünde yıllardır hayal ettiği üretim için kullarını sıvadı. İlçeye 15 kilometre ve Cilo Dağları'nın eteklerinde yer alan Kadıköy'de 100 dönümlük arazi üzerinde, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in katılmasıyla ekimine başladı.

Yıllardır Irak'ta mobilya işi ile uğraştığını belirten iş adamı Taner Onat, "Daha önceden buradaki topraklarımızı buradaki çiftçilere veriyorduk. Kuzey Irak'tayken Perviz Geçirgen'in ismini duyduk. Çok ilgili ve tarıma yenilikler kazanacaklarını biliyorduk. Bu yüzden ben oradan çıkıp memlekete geldim. Başkanımla tanıştım. Burada en iyi cins nedir, 'granada' dediler. Biz de Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığının rehberliğinde tohumlarımızı getirdik. Biz de 100 dönümlük arazide getirdiğimiz ekim makinası ile patates ekimine başladık. İnşallah buradaki çiftçilere ve Yüksekova'ya faydalı ve verimli olur. Bizim de amacımız tamamen yenilik. İnşallah buranın verimini alacağız. En güzel tarafı ise Cilo Dağı eteklerinde, köyümde yapıyorum. Toprakları oldukça bereketli. Buradaki toprak; Afyon, Nevşehir ve Ahlat'ın topraklarından çok çok daha verimli" dedi.

"Üreten Bir Yüksekova İçin" sloganıyla tarıma yön verdiklerini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Biz de şimdi Cilo Dağı eteklerinde yer Kadıköy'deyiz. Taner kardeşimiz farklı bir alanda çalışıyordu. Bir gün bize geldi, patates ekimini yapmak istedi. 'Bunu nasıl yapabiliriz, bizde de yetişebilir mi?' diye söyledi. Ben de tabii ki her şekilde yardımcı oldum. Ben de göreve başladığımdan beri her zaman tarımda yenilik ve üretim için çalışmalara başladım. Biz de burada kardeşimize rehberlik ediyoruz. Yüksekova Ziraat Odası bünyesinde 100 dönümlük Taner Bey'in arazisinde patates ektik. Böyle büyük bir alan ilk kez oluyor Yüksekova'da. İnşallah tüm çiftçilerimize ekonomik olarak katkı sağlayacaktır. Biz de bundan sonrasında da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taner kardeşimi şimdiden kutluyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.