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İran sınırında Cumhuriyet Bayramı coşkusu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halaylarla kutlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halaylarla kutlandı.


İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. İran'ın sıfır noktasında bulunan okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, halaylar çekerek kutlama yaptı.


Yörenin kültürü olan şarkılar eşliğinde halayların çekildiğini ifade eden Okul Müdürü Kenan Canan, “Cumhuriyet, millet olarak bir arada ve birlikte güçlü olduğumuzu göstermenin en güzel şeklidir. Cumhuriyet; özgürlük, gönlünce yaşamak, farklılıklara saygı duymak, doyasıya yaşamak demektir. Öğrencilerimiz de coşkularını dışa vurdular ve bu güzel günde gönüllerince eğlenip halay çektiler. Unutmamalıyız ki Cumhuriyet, misak-ı milli sınırları içerisinde yaşayan tüm fertlerindir. Bir kez daha yüksek sesle diyoruz ki, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti'' dedi.

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