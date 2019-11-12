HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 50 kişilik grup tarafından doğa yürüyüşü yapıldı.

Güvenlik güçleri sayesinde sınır bölgelerinde sağlanan huzurla beraber, vatandaşların gezme merakı arttı. Esendere beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinde oluşan 50 kişilik grup, bölgeye gelen huzurla beraber İran sınırında doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Kenan Canan, “Doğaya çıkmak, doğanın dinginliğini ve temizliğini görmek, insanın içyapısında hissedilen bir ferahlamaya neden olur ve bu tekrarlandıkça şehirden ruhen kopmalar ve kendi iç hissiyatına geri dönüşler başlar. İşte trekking ya da doğa yürüyüşleri insana doğayı ve kendini keşfettiren, tanıtan ve öğreten bir eğiticidir. Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte yaklaşık 50 kişilik bir grupla bu haftayı doğa yürüyüşü için ayırdık” dedi.