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İran sınırında karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.


Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belediyesi Fen İşlerine Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beldede olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan yolların tamamı tekrar ulaşıma açıldı. Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Yaklaşık bir haftadır beldemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan yolların tamamı ekiplerimiz tarafından ulaşıma açılmıştır. Tüm imkansızlıklara rağmen gerek kendi iş makinelerimizle gerek kiraladığımız kepçelerle 7/24 çalışarak, halkımızın mağdur olmaması için kardan kapanan tüm yollarımızı tekrar ulaşıma açtık. Başta emeği geçen ve büyük bir özveri ile çalışan kurumumuzun çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

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