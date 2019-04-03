İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İran sınırındaki kaplıcanın turizme kazandırılması talebi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bulunan kaplıcanın turizme kazandırılması isteyen vatandaşlar, suyun şifalı olduğunu söylediler.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bulunan kaplıcanın turizme kazandırılması isteyen vatandaşlar, suyun şifalı olduğunu söylediler.


Esendere beldesine bağlı Akpınar köyündeki kaplıcalar, vatandaşların akınına uğruyor. İran sınırındaki köyün sakinleri, kaplıcanın turizme kazandırılmasını ve üst tarafındaki caminin onarılarak hizmete açılmasını talep ediyor. Halk arasında yüz sene önce burada bir evliyanın yaşadığına inanıldığını kaydeden Faris Mutlu isimli köy sakini, “Evliya burada daima namaz kılıyordu. Türbesi yol üstündedir. Burada cami yapıldı. Heyelan geldi ve cami çöktü. Caminin içi kum dolu şimdi” dedi.


Kaplıca suyunun şifalı olduğunu belirten Mutlu, “Yazın vatandaşlar geliyor ve buradan su alıyorlar. Şimdi sıcaktır, yazın da soğuktur. Şimdi hava soğuk, ama suyun içine girebilirsiniz. Bu su içilebiliyor. Evde de bu suyu kullanıyorlar. Yazın çok kişi geliyor. Yüksekova'dan, Hakkari'den, Van'dan gelenler oluyor. Bu su çok şifalıdır” ifadelerini kullandı.


Kaplıcanın üst kısmındaki caminin onarılmasını ve kaplıcanın turizme kazandırılmasını talep eden Mutlu, “Bu köyde cami yapılması lazım. Şimdi cami kapalıdır. Camimiz yok. Yetkililerden cami yapmaları için talepte bulunuyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını da istiyoruz. Çok minnettar oluruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.