İran sınırının sıfır noktasında başarılı olan başkana tebrik ziyareti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere Beldesinde büyük bir başarı göstererek seçilen Ak Partili Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'den iade-i ziyaret.

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, seçimi kazanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dırbaz Büyüksu'yu iadeyi ziyarette bulunup başarı diledi. Dırbaz Büyüksu'yu tebrik eden Kaymakam Kendüzler; Önemli bir hududumuzda vatandaş tercihini yapmış ve sizi başkan olarak seçmiştir. Esendere bizim için önemli bir yerdir. Seçim süreci bitti, artık hizmet zamanı. Büyüksu'ya görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Büyüksu ise; "Beni bu makama layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. 25 yıldır yapılamayan hizmeti biz 5 yılda yapacağız. Artık seçim bitti hizmet zamanıdır. Bana oy veren vermeyen herkes benim için aynı olacaktır, hepsinin başkanı olacağım, herkese eşit olacağım. Memleketimiz için elimizden geleni yapacağım. Allah bizleri utandırmasın" dedi.