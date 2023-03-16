İran'dan katırlarla yurda sokulmaya çalışılan 650 kilo toz esrar ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – İran'dan katırlarla yurda sokulmaya çalışılan 650 kilo toz esrar güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir İranlı şüpheli gözaltına alındı.

Mili Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut kartallarımız; jandarma ile koordineli olarak Hakkâri hududunda yaptığı arama-tarama faaliyetinde, katırlarla İran'dan ülkemize geçmeye çalışan ve 650 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen İran uyruklu bir kişiyi yakaladı. Şahıs ve 650 kilogram esrar jandarmaya teslim edildi” denildi.