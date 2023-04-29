İranlı turizmciler Hakkari'ye hayran kaldı

HAKKARİ (İHA) – İranlı acente sahipleri ve tur operatörleri, Hakkari'nin doğasına hayran kaldı.

Geçtiğimiz günlerde İran'a çıkarma yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Bubivan Turizm Sahibi Ebubekir Zirek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin daveti karşılık buldu. Davete icabet acente sahipleri ve tur operatörlerinden oluşan İranlı turizmciler, esnafı ziyaret ettikten sonra Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ağırlandı. Hakkari Evinde düzenlenen programa Hakkari Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Bubivan Turizm Sahibi Ebubekir Zirek, Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin ve iş insanları eşlik etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, yaklaşık 3 aydır sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bu organizasyonu planladıklarını söyledi. Esnaf ve tüccarları bu konuda bilgilendirdiklerini anlatan Özdemir, "İki kez Urumiye ve Tebriz'e gittik. Tur şirketleriyle görüşmelerimiz oldu. Bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Turizmcileri ilçemizde ağırlıyoruz. Herkesten destek aldık. Hakkari ve Yüksekova'nın onlar için bir destinasyon olduğunu söylüyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ve beraberindeki İranlı seyahat acenteleri temsilcileri daha sonra Hakkari-Van Karayolu üzerinde bulunan Seyir Tepesini ziyaret etti. Burada halay çeken İranlı turizmciler, tarihi Meydan Medresesi'ni ziyaret ettiler.

Ziyaretin ardından Hakkari'nin doğasına hayran kaldıklarını belirten İranlı turizmciler, "Burada insanlar çok sıcak. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah İran'dan yolcularımızı, arkadaşlarımızı buraya da getireceğiz. Çok güzel turlar yapacağız" şeklinde konuştular.