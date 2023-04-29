İranlı turizmciler Yüksekova ve Şemdinli'yi gezdi

HAKKARİ (İHA) – Aralarında 100'e yakın acente ve tur operatörü olan İranlı turizmciler, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerini gezdi.

Geçtiğimiz günlerde Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ve ilçede faaliyet gösteren bir grup esnaf, İran'ın Mahabat, Urumiye ve Tebriz şehirlerinde çeşitli temaslarda bulunmuştu. Bunun akabinde aralarında acente yetkilileri ve tur operatörlerinin yer aldığı yaklaşık 100'e yakın İranlı turizmci, Hakakri'ye iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Yüksekova Esendere Sınır Kapısı'nda, davul- zurnalar eşliğinde karşılanan acente ve tur operatörleri, ilk gezilerini Şemdinli ilçesinde başlattı. Şemdinli Belediyesi tarafından Efkar Dağındaki Seyir Tepesinde verilen yemeğe katılan İranlı turizmciler, daha sonra İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan esnafı gezdi. Burada kendileri için özel yapılan indirimlerden yararlanan İranlı turizmcilere esnaf tarafında çikolata ikramlarında bulunuldu.

‘Uzak artık size daha yakın olacak' sloganı çerçevesinde iki ülke arasındaki turizmin gelişmesinin hedeflendiği ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, ‘'Malum biz Hakkari'ye 3 günlük bir info programını düzenledik ve İran'dan 101 tur operatörünü çağırdık. Toplam 3 aydır bizlerde bu programa hazırlanıyoruz. Hakkari için ilk kez böyle organizasyon yapılıyor. Amacımız, Hakkari ve ilçelerinin tanıtımını yapacağız. Bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatacağız. Bu manada infolar önemli. İnşallah en kısa zamanda Irak'a da bir info düzenleyeceğiz” dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise gayelerinin bölge esnafına, sanatkarına katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Bizde burada tüm esnafımıza sesleniyoruz. Herkes bu infolara destek versin. Biz Yüksekova için Irak tarafına da info düzenleyeceğiz. İnşallah herkes bu pastadan payını alacak. Bu turlar tüm bölgeye hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

Kerem Sevmiş isimli esnaf da bu tarz infoların her zaman faydasının olduğunu vurgulayarak, “Aylardır İran'la görüşmeler sağlıyoruz. Biz memleketimizi İran'da tanıttık ve onları da buraya davet ettik. Şükürler olsun şimdi 101 acente ve tur operatörü bizim misafirimiz. Bölgenin geleceği için var gücümüzle sahada olacağız. İnşallah bundan sonra da bu tür infolar devam edecek. Bu güzel infolara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.