İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş adamlar Celal Özel ve Sabri Özel'den öğrencilere tablet desteği

Şemdinlili iş adamları Celal Özel ve kardeşi Sabri Özel, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bağışladıkları tabletler Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.


Şemdinlili iş adamları Celal ve Sabri Özel kardeşlerin eğitim katkıları devam ediyor. İlçeye biri Anadolu lisesi olmak üzere 4 okul yaptıran Özel kardeşler, eğitimin yanı sıra birçok alanda da ilçe halkına destek sağlıyor. Özel kardeşler, son olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 8 okula toplamda 120 adet tableti Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. Teslim alınan tabletler, okul yönetimleri tarafından başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.


Tablet dağıtımı yapılan okulların idarecileri, okul ve veliler adına Özel kardeşlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.