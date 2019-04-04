İş-Kur, Hakkari'de sahaya iniyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden Hakkari'ye gelen istihdam uzmanları Doğanay Nafiz İlhan ve Mustafa Özen, iş ve meslek danışmanlarının katılımı ile program hakkında bilgilendirme yapıldı. Program ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan İş-Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya; 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri bu çalışmayla Hakkari'nin iş gücü piyasasının analizinin yapılacağını, açık iş oranının hesaplanacağını ve sektörlerin iş gücü ihtiyacının tespit edileceğini söyledi. İş-Kur olarak, Hakkari'de işverenleri ziyaret edeceklerini ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri yerinde tespit edeceklerini belirten Kızılkaya, “Hakkari'nin iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgileri derleyeceğiz” dedi.

Bu çalışma ile birlikte Hakkari işgücü piyasasının fotoğrafını çekeceklerinin altını çizen Kızılkaya, araştırmanın bilimsel verilere dayanacağını kaydederek, “Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım yöntemi ile çalışılacaktır. Çalışma, başından sonuna kadar genel müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. Saha çalışması Hakkari'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte tespit edilen toplam 186 iş yerinde gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Hakkari işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Araştırma marifetiyle, aktif istihdam politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir” diye konuştu.