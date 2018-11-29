İş-Kur Müdürü Kızılkaya: “3 bin 750 kişi istihdam ettik”

Kentteki basın mensuplarıyla makamında bir araya gelen Müdür Kızılkaya, kurum faaliyetleri ve istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Özel sektörde işe yerleştirmelerin dışında Toplum Yararına Programı kapsamında ciddi bir istihdam sağladıklarını ifade eden Kızılkaya, “Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün ilimize yönelik pozitif ayrımcılığını özellikle TYP kontenjan tahsislerinde görmekteyiz. Hakkari merkez ve ilçelerinde 2018 yılı içerisinde toplam 3 bin 750 kişi programdan yararlandırıldı ve katılımcıların tamamı Noter kurası ile seçildi. 2015 yılından itibaren istihdamda TYP önemli bir unsur oldu. TYP'ye başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bir katılımcı 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren TYP'den en fazla 24 ay yararlanabilir. TYP'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Katılımcılara asgari ücret maaş veriliyor. Ayrıca katılımcıların vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.