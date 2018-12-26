İş-Kur'dan engelli ve eski hükümlülere destek

Müdür Kızılkaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca engellilerin ve eski hükümlülerin özellikler kendi işlerini kurmalarına ve engellilerin işe uyumlarını ve mesleki eğitimlerini amaçlayan projelere kaynak sağlamak amacıyla 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları' hakkında yayımlanan genelge kapsamına alındığını söyledi. Kızılkaya, “2018 yılı içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvuruda bulanan eski hükümlülerden şartları uyan 7 engelli ve 16 eski hükümlü olmak üzere toplam 23 vatandaşımızın projeleri kabul edildi. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlerin kendi işlerini kurmasına ve engellerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engelli ve eski hükümlü hibe projelerine başvuruda bulunmak isteyenlerin, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde çalışan iş ve meslek danışmanlarıyla iletişime geçebilirler veya www.iskur.gov.tr sitemizin duyurular sayfasında takip edebilirler. Eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımızın İş-Kur'a kayıtlarını yapmalarını, bireysel iş arayan kayıtlarını yapmak isteyenlerin de www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler. İş-Kur; kamu ve özel sektör iş ilanları, engelli ve eski hükümlü projeleri ve kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, müdürlümüzdeki iş ve meslek danışmalarıyla iletişime geçebilirler” dedi.