İş-Kur'dan işverenlere ziyaret

Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, ‘İstihdam Seferberliği‘ kapsamında Yüksekova'daki işverenleri ziyaret etti.

Hakkari İş-Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nail Van ve İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Hasan Balın ile birlikte Yüksekova'daki işverenleri ziyaret etti. İşgücü piyasası ile ilgili teşviklerin anlatılması, kurum faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan işgücü istihdamının sağlanmasına yönelik ilk olarak Doubletree By Hilton Oteli sahibi Seyfettin Karay'ı ziyaret eden Kızılkaya ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kızılkaya, “İstihdamda işçi ve işverene birçok teşvik sağlanırken, söz konusu teşvikler arasında ülkemizin nitelikli işgücüne kavuşmasının amaçlandığı işbaşı eğitim programları önemli bir yer tutmaktadır. Bu işbaşı eğitim programlarıyla, işverenin çalıştıracağı işçiyi tanımasını ve bu süreçte iş başında yetiştirmesini hedefleyerek, gençlerimizin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamalarını ve böylelikle istihdam edilmelerini amaçlamaktayız. Çalışma hayatını güçlendirmek adına işçinin ve işverenin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Doubletree By Hilton Oteli sahibi Seyfettin Karay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020 yılı nisan ayında otelin faaliyete geçmesiyle beraber 80 kişiyi firmaları bünyesinde istihdam edeceklerini söyledi.