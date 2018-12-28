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İş-Kur'dan ‘Kariyer ve İstihdam Günleri' etkinliği

Hakkari Valiliği, İş-Kur İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘Kariyer ve İstihdam Günleri’ etkinliği düzenlendi.

Hakkari Valiliği, İş-Kur İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘Kariyer ve İstihdam Günleri' etkinliği düzenlendi.


'Kendini Keşfet, Kariyerini Planla' sloganıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 5. Hakkari Kariyer ve İstihdam Günü etkinliğine Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve çok sayıda üniversite ile lise öğrencisi katıldı. Programın açılış konuşması yapan Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, 5. Hakkari Kariyer ve İstihdam Günü etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ise, “yapay zeka ve geleceğin meslekleri" konulu bir sunum yaptı.


Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan da, "günümüz gençliği ve kariyer planlaması" üzerine üniversite ve lise öğrencilerine bilgi verdi. Öğrencilerden televizyondan uzak durmasını tavsiye eden Aslanhan, başarının sırrının inanmaktan geçtiğini kaydetti.


Program, plaket törenin ardından son buldu.

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