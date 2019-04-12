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İş yerine su basınca elbiselerle önlem aldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş yeri sahibinin su baskınına karşı iş yerinde elbiselerle aldığı ilginç önlem dikkat çekti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yeri sahibinin su baskınına karşı iş yerinde elbiselerle aldığı ilginç önlem dikkat çekti.


Cengiz Topel Caddesi'nde ektili olan sağanak yağışlar birçok yerde su baskınına neden oldu. Orient İş Merkezinde bulunan bir giyim mağazasında su taşkını nedeniyle iş yeri sahibi Ercan Kayak, suyun etrafa yayılmaması için dükkandaki kıyafetleri daire şeklinde yere sererek önlem almaya çalıştı.


Ercan Kayak ise, “Zemin katında bulunduğumuz için, çevreden su sızmaktadır. Satmamız gereken ürünleri, şimdi önlem olarak suyu önlemek olarak kullanıyoruz. Yeni aldığımız sezon ürünlerini önlem olarak kullanıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bulmasını istiyoruz, bu mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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