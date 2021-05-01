İşçilerin 1 Mayıs mesaisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçiler özel izinle ‘1 Mayıs İşçiler Günü'nü çalışarak geçirdi.

Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma kısıtlamasından özel izne tabi inşaat işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor. Korona virüs ile mücadele sıkı tedbir ve önlemlerle devam ederken, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük yeni bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısıtlama günleri içinde olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl meydanlarda kutlanmadı. Kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise dayanışma gününde yine işlerinin başındaydı. Çalışma izinle çalışan inşaat işçileri bina iskeletlerini oruçlu ve güneşli hava altında yaptılar. Van'da ikamet eden inşaat ustası Naif Engin, ''Vanlıyım ama şu an Yüksekova'da çalışıyorum. Oruçluyuz ve güneşin altına çalışıp ekmek kazanmak zorundayız. Allah çalışan tüm işçilerin yardımcısı olsun. Biz aldığımız izinlerle yaklaşık 14 kişi çalışıyoruz tekrardan tüm emekçilerin bayramını kutluyorum'' dedi.

Recep Kampaz adlı işçi de, “1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramını kutluyorum. 1 Mayısa rağmen aldığımız izinle hem oruçlu, hem de güneşin altında evimize bakmak için çalışıyoruz. Zor şartlara rağmen biz 14 arkadaş 1 Mayısı binanın 6. katın iskelesinde çalışarak geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.