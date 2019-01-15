İstanbul'dan Hakkari'ye gönül köprüsü

İstanbul'da çeşitli mesleklerle uğraşan 50 hayırsever vatandaş, kurdukları gönül köprüsü kapsamında Hakkarili öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi desteği verdi.

İstanbul'dan hayırsever vatandaşları temsilen Hakkari'ye gelen ünlü plakçı Şahin Özer'in kızı Borcu Özer, sanatçılar Yiğit Okan, Çağrı Karslı ve yardım temsilcisi Mert Çay, Hakkari'de 100 öğrenciyi sevindirdi. Biçer Mahallesi'nde bulunan 16 derslikli ve 329 öğrencisi bulunan Şehit Derviş Yalım İlk ve Ortaokulunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

Sınıfları dolaşan Vali İdris Akbıyık, öğrencilerle yakından ilgilenerek aynı masaları paylaşıp birlikte sohbet ettiler. Vali Akbıyık, daha sonra beraberindekiler ve İstanbul'dan gelen hayırsever vatandaşlarla birlikte kendi elleriyle 100 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Burada konuşan Vali Akbıyık, İstanbul'dan Hakkari'ye gelen sanatçılara teşekkür ettiğini belirterek, “İstanbul'dan çok özel misafirlerimiz var. Aralarında sanatçılar da var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Hakkari'deki kardeşlerinin eğitimine katkı amacı ile çeşitli hediyeler getirmişler. Bu hediyeleri merkezde ve bir köy okulumuza dağıttılar. Bizim birinci meselemiz eğitim diyoruz, kitap diyoruz. Bunun içinde her türlü eğitim faaliyetlerinde yer alıyoruz” dedi.

Ünlü plakçı Şahin Özer'in kızı Borcu Özer ise, çocukları çok sevdiğini belirterek, “Doğudaki kardeşlerimizle daha çok vakit geçirmek istiyorum, bunun için geldik. Valilik bize yardımcı oldu, çocukların listelerini gönderdi. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte 100 öğrencinin bütün ihtiyaçlarını tamamladık. Bu da bize gösteriyor ki Türkiye gönül birliği yaptığı zaman 24 saatte her yere elini uzatabilir. Çünkü bu ülke hepimizin, Edirne'den Karsa tek bayrak, tek millet olarak birlikte Türkiye olabiliyoruz. Hakkari'de olmaktan mutluyuz ve kardeşlerimize değişik hediyeler getirdik” şeklinde konuştu.

Dağıtım sonunda öğrencilere mini bir konser veren sanatçılar Yiğit Okan ve Çağrı Karslı ise, birbirinden güzel şarkılarıyla öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattılar.

Hakkari Valisi Akbıyık ve beraberindekilerin okulun kapısında hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından yardım dağıtım programı sona erdi.