İstanbul'dan Nehri köyüne ziyaret

HAKKARİ (İHA) – İstanbul'dan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen 40 kişilik grup, Nehri köyünde bulunan Alabalık tesisleri, Seyyid Taha Hazretlerinin Mezarı ve Kayma Sarayına ziyarette bulundu.

İstanbul'dan gelen misafirler öncelikler Hakkari il merkezini gezerek, Yüksekova'ya geçti. Oradan da gezilerini tamamlayan gurup, Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünün inanç turizmi olan Alabalık tesisleri, Seyyit Taha Hazretlerinin Mezarlığı ve Kayma Sarayına ziyaret gerçekleştirdi. Gurup, Nehri köyünün "İnanç turizmi" adı altında köyün meşhur alabalıklarını tattıktan sonra, Seyyit Taha Hazretlerinin Mezarlığına, daha sonra da Seyyid Taha Hazretlerinin mezarlığı yanında bulunan Kayma Sarayına geçti. Sarayı inceleyen gurup, köye hayran kaldıklarını söyledi.

Çok memnun olduklarını belirten Servet Harunoğlu, "Biz İstanbul'dan 40 arkadaş toplanıp buralara geldik. Hakkari'ye, Çukur'ya, Nehri'ye, Şemdinli'ye geldik. Nehri'de bu alabalık tesislerini duymuştuk. Tabiat muhteşem. Buranın ayrıca kültür turizmi var. Biz tüm kültürlerimize dikkatli bakıyoruz ve güzel bir seyahat oldu bizim için. Bütün arkadaşlar çok memnun. İnşallah burası daha çok gelişir. Daha çok turistler gelir. Güzel bir turizm merkezi olur" dedi.

Tur rehberi Reyhan Beler ise, "Doğu bölgelerimiz sadece acı haberler duyduğumuz yerler olmaktan öte, insanıyla, kültürüyle, doğasıyla çok önemli bir değer. Biz de olabildiğince insanlara bunu anlatıp, buraları getirip bu değerlere hep beraber paylaşmak için davet ediyoruz herkesi. Hakkari'de olabildiğince, ilçelerinin her birini gezmeye çalışıyoruz. Yüksekova, Şemdinli, Çukurca bu bölgelerde gezi rotalarımız bu bölgeden geçiyor" dedi.

Köyün tarihi yerlerini gezen İstanbullu grup Kayma Sarayından sonra köyden ayrıldı.