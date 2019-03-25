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İstanbul'dan Yüksekova'ya kitap desteği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya kapsamında 300 kitap, 1 yazı tahtası ve 1 dolap, İstanbul’dan ilçeye gönderildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya kapsamında 300 kitap, 1 yazı tahtası ve 1 dolap, İstanbul'dan ilçeye gönderildi.


Sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldığını kaydeden genç girişimci Şilan Orbay, “Kitaplar Dila Ağırbaş tarafından toplandı. Kuzeninden duyup bize haber verdi. Bu şekilde kitaplar toplandı. İstanbul'daki çevremiz olsun, Gençlik Platformu olsun bize çok destekçi oldular. Elbette ki bizim gelişmemiz ve yükselmemiz için, öğrencilerimizin bilinçsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve onlara bu konuda rol model olmamız lazım. Bir marangoz yanlış yaptığı hatayı düzeltebilir veya bir mühendis. Ama çocuklarımız üzerinde oluşan yanlışları düzeltmemiz maalesef çok zor. İşte tam da bu anlamda ovamızda yaşanan kötü olaylardan etkilenen minik kalplerimizin yanında olduk. Toplanan kitaplar için Dila Ağırbaş'a çok teşekkür ediyorum. Bize çok destekçi oldu. Nakliyat için bize destek olan iş adamına da teşekkür ediyorum” dedi.


İlçeye gönderilen malzemeler, Yüksekova Gazi İlk ve Ortaokulu yetkililerine teslim edildi.

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