HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Kendüzler, “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı 48 saatte yazdığını söyledi. Bu marş 48 saatte yazılabilecek bir marş değildir. Ömrü bu mücadele ile geçmemiş, o acıları çekmemiş birisinin yazabileceği bir marş hiç değildir. Mehmet Akif Ersoy, bütün o iklimi yaşamış, o acılara tanıklık etmiş ve derinden hissetmiş bir şairdir. Tük milleti, tarihte mücadeleleri ile önemli bir yer almıştır. Özellikle Çanakkale Savaşı ve son zamanlardaki milli mücadele, bunun en önemli örneğidir. İstiklal Marşı'nın birleştirici gücü ile birlikte, bu ay yıldızlı bayrak altında 81 milyon insan bugün kardeşçe yaşamaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, ‘Allah inşallah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' İstiklal Marşı, ‘Korkma' diye başlıyor, ‘Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' diye bitiyor. Yani, inancımızdan dolayı korkmamamız gerektiğini söylüyor. Bu vesile ile başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa film gösterinin ardından program çeşitli gösterilerle son buldu.