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İtfaiye ekipleri tehlike saçan ağaçları kesti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, kentin belirli noktalarında tehlike saçan kavak ağaçlarını kesti.


Kentin birçok noktasında altları çürüyen ve rüzgârlı havalarda elektik tellerinin üzerine düşerek yangına neden olan kavak ağaçları Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Dağgöl Mahallesinde tehlike saçan kavak ağaçlarını düzenli bir şekilde kesen itfaiye ekipleri, mahalle sakinleri takdirini aldı. Korumuş ve dipleri çürümüş kavak ağaçlarının yolda geçenler ve elektrik tellerinin üzerine düşebileceği ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, bu duyarlılıktan dolayı itfaiye ekibine teşekkür ettiler.

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