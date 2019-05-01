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İtfaiye Müdürü Keskin'den örnek davranış

Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, eline aldığı hortumla Kırkkonutlar Caddesi’ni tazyikli suyla yıkadı.

Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, eline aldığı hortumla Kırkkonutlar Caddesi'ni tazyikli suyla yıkadı.


Hakkari Belediye Başkanlığı, kentte çevre temizliğine karşı duyarlılığı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Toplum Temiz Şehir” sloganıyla başlattığı temizlik kampanyası devam ediyor. Hakkari Belediye Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin ve beraberindeki itfaiye ekibi de, Pehlivan Mahallesi Katremas mevkiinde bulunan çocuk oyun parkı ve buradaki caddeleri tazyikli suyla yıkayarak caddeyi güzel bir görünüme kavuşturmuştu.


Müdür Keskin ve beraberindeki itfaiye ekibi, Gazi Mahallesi Kırkkonutlar Caddesi'ni de tazyikli suyla yıkadı. Müdür Keskin, eline aldığı hortumla caddeleri yıkayarak ekibine destek verdi.


Canla başla çalışan itfaiye ekibi, yaptığı hummalı çalışma ile mahalle sakinlerinden tam not aldı.

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