Jandarma ve öğrenciler ilçe merkezinde çöp topladı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle öğrenciler çarşı merkezinde çöp topladı.

Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, farkındalık oluşturmak için "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırak" sloganıyla Koçyiğit İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle birlikte cadde ve sokaklarda çöp topladı. Ellerine geçirdikleri eldivenlerle çöpleri tek tek toplayarak poşetlere doldurarak bir arada biriktiren öğrenciler, depolama alanına götürülmesi için belediye görevlilerine teslim etti. İlçe merkezinde çöp toplayarak farkındalık oluşturan jandarma ekipleri ve öğrencilerin davranışı yöre halkı tarafından da takdir edildi.