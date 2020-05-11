İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan büyük operasyon

Hakkari’de devam eden operasyonlarda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Hakkari'de devam eden operasyonlarda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;


11.05.2020 günü Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü kırsal alanında ve Yüksekova İlçesi Deşyan Deresi mevkiinde yapılan operasyonlar neticesinde; terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen sığınak ve mağaralar içerisinde yapılan aramalarda;


2 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet piknik tüpü, Çok sayıda pil bloğu, 40 metre kablo, 7 adet uzaktan komutalı EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet baofeng marka telsiz, 5 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneğine bağlı 4'lü pil bloğu, 2 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneğine bağlı 8'li pil bloğu, EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneğine bağlı 800 metre bakır kablo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.