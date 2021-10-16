Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin 45 adet kurusıkı namlusu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Ekim 2021 günü Derecik ilçesi Cemekürk mezrasında bir kamyonette yapılan aramada; 110 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 45 adet kurusıkı namlusu ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.