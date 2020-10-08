Jandarmanın kurtardığı kartal tedavi altına alındı

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından baygın halde bulunan Kaya Kartalı için seferber oldu.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Bir ay içinde kendilerine ulaştırılan çok sayıda yaban hayvanını sağlığına kavuşturarak doğal yaşam alanına geri bırakan veteriner ekipleri can dostlara sahip çıkmaya devam ediyor. Hakkari'nin Çatlikkuru köyü mezrasında İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından baygın bulunan Kaya Kartalını kurtararak Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine teslim etti. Yapılan detaylı muayene sonucu Kartalın sağ kanadında kırık tespit edildi. Ayrıca Kartalın sindirim sisteminde problemler olduğu muhtemelen yediği bir şeylerden zehirlendiği kanısına varıldı. Tüm medikal ve cerrahi tedavisi yapılıp kanadı bandaja alınan Kaya Kartalı klinikte müşahede altında alındı.

Veteriner hekim Faysal Cindioğlu, Kaya Kartalını zamanında kliniğe getiren jandarma personeline duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ederek, Kartalın iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakılacağını söyledi.