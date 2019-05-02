Kadıköy Ortaokulu projelerini sergiledi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kadıköy Ortaokulu öğrencileri, yaptıkları projeleri sergilediler.

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde düzenlenen proje sergisine Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri katıldı. Kısa bir gösteri de sunan öğrenciler, sergiledikleri projeler hakkında Kaymakam Kendüzler ve beraberindekilere bilgi verdiler.