Kadim Kent Derneği sosyal etkinliklerini sürdürüyor

5 - 14 yaş arası çocuklara evde karakter ve değerler eğitimi veren dernek yöneticileri, H. Sait Camisi'nde din eğitimi alan çocukları ziyaret ettiler. Burada İl Müftü Vekili Osman Doğan ve din görevlisi Zübeyir Öztunç tarafından karşılanan Kadim Kent dernek yöneticileri, çocuklara İslam dininin önemi ve hayatımızdaki yeri hakkında bilgi verdi. Dernek yöneticileri, "Çocukların gelişim aşamaları göz önünde bulundurularak, bazen evlerde bazen dernek binasında eğitimcilerimizin büyük özveri gösterdiği çalışmalar yapmaktayız. Çocuklarımızın bilgi ve birikimlerini arttırmak, toplum önünde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak kendisiyle ve insanlarla barışık, diğer insanlar ile birlikte iş yapma becerisine sahip, İslami değerleri bilen, bu değerleri özümseyen, içselleştiren; ilim, irfan ve bilimle kaynaşan bir gençliğin ortaya çıkması idealiyle amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız" dediler.

Yıl çerisinde öğrencilere yönelik piknikler, cami ziyaretleri, bilgi yarışmaları, sinema gösterimleri, satranç turnuvaları, uçurtma şenlikleri, tarihi mekanların gezilmesi gibi etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren yetkililer, “Temel amaçlarımız ise, çocuklara Allah ve peygamber sevgisini kazandırmak, dini değerlerimizi çocuklara sağlıklı bir atmosferde yaşatarak hissettirebilmek, çocuklara ailelerinin de desteklediği bir arkadaş çevresi oluşturarak onlarla birlikte eğitim imkanı sağlamak, çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendi değerlerine sahip, mutlu, geleceğe umut ve güvenle bakabilen şahsiyetleri yetiştirmek, eğitimciler vasıtasıyla çocuklara güzel örneklikler sunmaktır” ifadelerini kullandılar.

Program, İl Müftü Vekili Osman Doğan tarafından çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtılması ile sona erdi.