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Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 - Beşiktaş: 2

Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı.


Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı, Tümgeneral Coşkun Sel, VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin ve çok sayıda taraftar izledi.


Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Zorlu maçın ardından 1 puan alan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, puanını 16'ya çıkardı.


Maçın ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler sahaya inerek futbolcuları tebrik etti.

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