Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 - FOMGET: 1

Kadın Futbol Süper Ligi play-off birinci tur ilk maçında Hakkarigücü, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-1 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nu yedinci sırada tamamlayan Hakkarigücü ile B Grubu'nu ikinci sırada bitiren ABB FOMGET karşı karşıya geldi. Merzan Futbol Sahası'nda çekişmeli geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya etkili başlayan Ankara ekibi, 61. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mücadeleden kopmayan Hakkarigücü, 67 ve 78. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Müsabakayı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, maçın ardından büyük sevinç yaşayarak galibiyeti taraftarlarla kutlayan futbolcuları tebrik etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşmasının ise 29 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Ankara'da oynanacağı belirtildi.

Karşılaşmayı Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ve takımların yöneticileri ile çok sayıda sporsever izledi.