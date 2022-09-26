Kadın futbol takımı erkekleri yendi

2'lik skorla kazandı.

Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çukurcaspor erkek takımıyla sezon öncesi hazırlık maçı yaptı. Çukurca Genclik ve Spor Müdürlüğüne aitı çim saha da yapılan maçı Kaymaka Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tekelve Bilal Ayaz, Çukurca Hakimi Bilal Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Çınar Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çukurca da yapılan Maçın sonunda Hakkari Kadın Futbol Takımı 3-2'lik skorla maçı kazanırken Kaymakam Hasan Kurt her iki takım oyuncularını tebrik etti.