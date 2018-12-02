Kadın futbolcular kar temizle mücadelesinde bulundular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gün oynanması planlanan Yüksekova Belediyespor ve Batman Karşıyaka Kadın Futbol takımı maçı sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

Kadınlar 3. Lig'inde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol takımı, bugün sahasında Batman Karşıyaka'yı ağırladı. İlçede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan sahada maçın oynanabilmesi için hakem sahanın temizlenmesini talep etti. Bunun üzerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli sahada çalışmalara sabah erken saatlerinde başladı. Temizleme işinin maçın başlama saatine yetişmeyeceğini gören antrenörler ve kadın futbolcular kürek alarak, temizleme işine yardım ettiler. Maç saatinde hakem tekrar gelerek, yeterince temizlenmeyen sahada maçın oynanmayacağı kararını vererek müsabakayı erteledi. Maç yarın Yüksekova Şehir Stadı Sentetik Sahada oynanacağı ve Batman Karşıyaka Kadın futbol takımını ise Yüksekova Belediye spor tarafında misafir edecek.